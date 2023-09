Eine offizielle Mitteilung des ostafrikanischen Vereins steht zwar noch aus, während mehrere Medien bereits darüber berichten. Doch in der Sendung von Robert Marawa, einem südafrikanischen Radio- und Fernsehmoderator, bestätigte Middendorp am Dienstag seinen Rücktritt. Über die Gründe sagte er: „Du kannst unter diesen Umständen nicht arbeiten.“

Rücktritt nach 1:0-Sieg gegen Future FC aus Kairo

Zum Hintergrund: Middendorp hatte am vergangenen Sonntag mit seinem Klub in der Qualifikation zum CAF Confederation Cup, dem zweitwichtigsten afrikanischen Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften, der vergleichbar mit der Europa League ist, mit 1:0 gegen den Future FC aus Kairo gewonnen. „Ein fantastischer Sieg“, so Middendorp.

Klubführung nicht zufrieden mit Auftritt

Am Montagmorgen habe es eine interessante Wende gegeben, sagt der 64-Jährige. Für 10 Uhr sei vonseiten des Vereins ein Treffen anberaumt worden, bei denen es um mehrere Themen gegangen sei. Am Ende des Tages habe er das Meeting verlassen, mittags seine Sachen genommen und einen Flug nach Johannesburg genommen. Das Meeting habe er wegen eines „unglaublichen Statements“ des Finanzchefs des Vereins verlassen. Trotz des Sieges sei alles rund um das Spiel nicht zufriedenstellend gewesen, berichtet Middendorp. „Das war zu viel.“ Sein Standpunkt sei nicht gefragt gewesen und eine Diskussion nicht erwünscht, so Middendorp. Es seien hektische 48 Stunden gewesen.

Middendorp verteidigt seinen Entschluss, den Verein zu verlassen und nach Südafrika zurückzukehren. „Du brauchst eine klare Strategie und kein Herumtanzen. Du kannst nicht unter solchen Bedingungen arbeiten.“ Viele Trainer könnten das und ihre Augen verschließen, so Middendorp. „Aber das funktioniert nicht. Du bist nicht in der Lage, deine Arbeit zu erledigen.“

Verlangte Manager in der Halbzeit Änderungen?

Angeblich soll das Management sogar in der Halbzeitpause des Spiels angerufen und Änderungen an der Aufstellung verlangt haben. Middendorp bestreitet jedoch in der Sendung einen solchen Anruf.

Am 1. September hatte der Singida Fountain Gate FC auf seinen Social-Media-Kanälen verkündet, dass Middendorp neuer Chefcoach wird. Am 4. September nahm er seine Arbeit auf.

Middendorp 16 Spiele lang Trainer des SV Meppen

Beim SV Meppen hatte Middendorp am 7. März dieses Jahres die Nachfolge des freigestellten Stefan Krämer angetreten. Trotz eines ordentlichen Schlussspurts (fünf Siege aus 13 Spielen) konnte der ehemalige Bundesligatrainer von Arminia Bielefeld den Abstieg aus der 3. Liga nicht verhindern. Neben dem Trainerjob übernahm er im Sommer auch die Rolle des Sportlichen Leiters und leitete den Umbruch ein. Nach zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen in der Regionalliga Nord trat er im Anschluss an die 1:2-Niederlage in Jeddeloh zurück. Er sei nicht dafür geeignet, Amateure zum Laufen zu bringen, lautete Middendorps Begründung. Fünf Tag nach dessen Rücktritt stellte der SVM Adrian Alipour als neuen Trainer vor.