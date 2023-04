Die Meppen-Bilanz von Ernst Middendorp: Ein Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Foto: Picturepower up-down up-down Der Punktevergleich mit Stefan Krämer Mit dem SV Meppen in die 4. Liga? Das sagt Coach Ernst Middendorp Von Dieter Kremer | 20.04.2023, 16:15 Uhr

Zweigleisig plant der SV Meppen - für ein weiteres Jahr in der 3. Liga und den drohenden Gang in die Regionalliga Nord. Kann sich Trainer Ernst Middendorp einen Neuaufbau in der 4. Liga vorstellen? Das sagt der 64-Jährige.