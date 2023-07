Hütet das Norderstedter Tor: der Ex-Meppener Lars Huxsohl. Foto: imago/Claus Bergmann up-down up-down Serie: Gegnercheck in der Regionalliga Nord Eintracht Norderstedt hat zwei Ex-Meppener in ihren Reihen Von Christoph Schillingmann | 17.07.2023, 14:28 Uhr

Nach dem Abstieg des SV Meppen und dem Aufstieg des SC Spelle-Venhaus in die Fußball-Regionalliga spielen zwei emsländische Vereine in der vierthöchsten Spielklasse. Die Emslandsportredaktion nimmt die Gegner in einer Serie unter die Lupe. Heute: Eintracht Norderstedt.