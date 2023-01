Schnee statt Strand: Marvin Pourié fuhr mit der Familie ins Skigebiet. (Symbolfoto) Foto: imago images/Pius Koller up-down up-down Stürmer im Urlaub beim Skifahren Was dürfen die Profis des SV Meppen eigentlich in ihrer Freizeit? Von Dieter Kremer | 05.01.2023, 12:07 Uhr

Mal nicht nur an Fußball denken - das konnten Spieler und Trainer des Fußball-Drittligisten SV Meppen gerade in ihrem Urlaub. Stürmer Marvin Pourié schnallte sich die Skier unter. Coach Stefan Krämer erklärt, was er davon hält.