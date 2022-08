Am Ende wurde es deutlich: Pourié (rechts) traf dreifach - Johannes Manske (2.v.r.) bereitete ein Tor vor. FOTO: Picturepower/Scholz up-down up-down Die Stimmen zum Spiel gegen FSV Zwickau Meppens Kersken: Die Stimmung hier ist der Wahnsinn Von Sven Stahmann | 06.08.2022, 17:51 Uhr

Der SV Meppen gewinnt sein erstes Heimspiel in dieser Drittligasaison mit 3:0 gegen den FSV Zwickau. Am Ende war es deutlich, doch das sah lange Zeit nicht so aus. Was sagen Spieler und Trainer zum Spiel?