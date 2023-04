Jubel in Wiesbaden: Die Spieler des SV Meppen feiern nach dem Treffer zum 2:1 von Willi Evseev (rechts). Foto: imago/Werner Scholz up-down up-down Nicht mehr Tabellenletzter Kapitän Blacha: Wir wollten zeigen, dass der SV Meppen noch da ist Von Susanne Fetter | 30.04.2023, 18:19 Uhr

Nach dem sensationellen 2:1-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden hat der SV Meppen den letzten Platz in der Tabelle der 3. Fußball-Liga verlassen. Da der VfL Osnabrück am Sonntag gegen Zwickau siegte, bleibt dies auch vorerst so. Zum rettenden Ufer sind es noch fünf Zähler. Das sagen Spieler und Trainer zum Spiel in Wiesbaden und der neuen Situation: