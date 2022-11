Der SV Meppen versuchte nach dem frühen 0:2 alles, doch belohnt haben sie sich nicht. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Nach 0:3 gegen Wiesbaden Netzreaktionen zum SV Meppen: Gas gegeben und alles versucht Von Sven Stahmann | 06.11.2022, 10:37 Uhr

Die Negativ-Serie des Fußball-Drittligisten SV Meppen hält an. Auch gegen den SV Wehen Wiesbaden verlor er am Freitagabend mit 0:3. So reagiert das Internet auf das elfte Spiel in Folge ohne Sieg.