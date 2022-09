Die Bundesliga-Frauen des SV Meppen testen am Sonntag gegen Zweitligist FSV Gütersloh. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Letzter Test vor dem Pokalspiel Frauen des SV Meppen testen in Salzbergen gegen Gütersloh Von Sven Stahmann | 03.09.2022, 12:00 Uhr

Ein letztes Mal testen die Fußball-Frauen des SV Meppen ihr Können, bevor die Saison so richtig startet. Am Sonntag spielen die Bundesliga-Aufsteigerinnen um 14 Uhr in Salzbergen gegen Zweitligist FSV Gütersloh.