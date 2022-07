Bei einer Dialogveranstaltung am Sonntag (11 Uhr in der Schützenhalle des Schützenvereins St. Hubertus) wollen sich beide Seiten – gemeinsam mit Vertretern der der Polizei und der Stadt Meppen – an einen Tisch setzen. Im Gespräch mit der Emslandsportredaktion erklärt Vorstandssprecher Andreas Kremer, was er sich von dem Treffen erhofft, warum er fest hinter dem Trainer Heiko Flottmann steht, wie er die sportliche und finanzielle Situation des Vereins beurteilt und warum er den Meppener Zweitligafrauen im Pokalspiel gegen den FC Bayern München am Sonntag eine große Kulisse wünscht.

Die Fans müssen aber auch wissen, dass sie sich in einem gewissen Rechtsraum bewegen. Natürlich lebt Fußball von Emotionen, aber alle haben ein Riesenproblem mit Gewalt. Wenn man die gegnerischen Fans provoziert, muss man sich nicht wundern, wenn die Polizei auftaucht. Damit schaden die Fans dann ihrem Verein, weil die sogenannten Risikospiele nicht an einem Freitagabend unter Flutlicht ausgetragen werden dürfen. Das Problem ist auch, dass wir momentan keinen Fanbeauftragten haben. Stefan Hemeltjen hat das vorher super gemacht. Wir als Verein brauchen wieder einen Ansprechpartner bei den Fans, und die Fans brauchen einen Ansprechpartner im Verein und bei den Behörden.

Das stimmt leider. Deshalb ist es sinnvoll, in den Dialog mit den Fans einzusteigen. Das ist auch Wunsch des Vereins. Mir tut es bei den Spielen wirklich weh, wenn die Fans nicht dabei sind. Es macht keinen Spaß, wenn überhaupt keiner mehr kommt und der Fanblock leer ist. Die Fan-Choreografien unserer Anhänger, beispielsweise bei den Spielen gegen den VfL Osnabrück und den VfB Oldenburg, sind einfach außergewöhnlich, und die gefallen jedem im Stadion. Das kostet viel Geld und verdient auch größten Respekt. So etwas hat keine andere Regionalligamannschaft.

H err Kremer, in diesen Tagen feiert der SV Meppen sein 100-jähriges Bestehen. Allerdings ist die Stimmung zwischen Fans und Verein so schlecht wie lange nicht mehr.

Ich habe da eine ganz klare Meinung. Pyrotechnik gehört nicht ins Stadion. Wenn ich diese Bengalos auf dem engen Raum sehe, das ist doch gefährlich. Lass da mal etwas passieren. Da haben wir als Verein eine gewisse Verantwortung. Da können wir nicht sagen „Selbst schuld. Wir schicken da keine Sanitäter rein. Das ist eure Baustelle.“ Was macht das denn mehr Stimmung im Stadion, wenn irgendwelche Bengalos gezündet werden oder nicht. Das ist eher etwas, was den anderen Fans Angst macht. Aber wenn die Fans ihre Choreos machen und sich neue Lieder ausdenken, das ist doch witzig und macht die Atmosphäre im Stadion aus.

Wie ist denn die Meppener Fangemeinde strukturiert? Ist das eine homogene Gruppe oder viele Grüppchen, die sich untereinander selbst nicht einig sind?

Es gibt da mehrere Fangruppen, die sich in gewissen Punkten auch uneinig sind. Man muss gucken, ob die sich auf einen gemeinsamen Fanbeauftragten einigen können. Wenn es aber unterschiedliche Lager gibt, ist es für uns kein Problem aus jeder Szenerie einen Ansprechpartner zu haben. Wir brauchen natürlich nicht fünf oder acht. Zwei oder drei Personen, mit denen wir uns regelmäßig treffen können, wären aber sicherlich in Ordnung. Wir wollen ja diesen Dialog. Gerade bei Auswärtsfahrten fehlen die Fans. Sonst waren es immer 30 bis 50 Leute, die die Mannschaft lautstark unterstützt haben. Da fragt sich die Mannschaft natürlich auch: Warum sind die nicht da?

Gerade in der jetzigen schwierigen sportlichen Situation sollten alle zusammenhalten. Da hilft es ja nichts, wenn sich die Mannschaft auf dem Platz alleingelassen fühlt.

Genau. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, wegen der Fans haben wir jetzt gewisse Punkte nicht geholt. Aber die Mannschaft braucht schon die Unterstützung. Das merken wir ja immer in Gesprächen mit den gegnerischen Mannschaften. Alle sind heiß darauf, in Meppen zu spielen. In welchem Stadion haben wir denn in der Regionalliga mal 1500, 2000 oder 3000 Zuschauer? Die Gegner sind dann noch mal ein Stück weit mehr motiviert. Aber wenn die richtig Gegenwind durch unsere Fans bekommen, das schüchtert dann aber auch ein.

Was macht Ihnen denn momentan mehr Sorgen: die schlechte Stimmung zwischen Fans und Verein oder die sportliche Situation?

Mir macht momentan gar nichts Sorgen. Mit den Fans werden wir im Dialog weiterkommen. Was die sportliche Situation angeht, sind wir sicher noch nicht da unten raus. Aber man konnte in den letzten Spielen eine ganz klare Entwicklung innerhalb der Mannschaft erkennen. Es haben sich viele Dinge entspannt. Gegen Oberneuland sind wir logischerweise in der Pflicht. Da müssen drei Punkte her. Aber generell sehe ich die Situation nicht so schwarz.

Es wird ja viel diskutiert über die Qualität des Kaders. Wie sieht es denn mit den finanziellen Rahmenbedingungen aus. Sind Verstärkungen in der Winterpause finanziell machbar?

Die finanziellen Rahmenbedingungen sind sehr eingeschränkt. Ich glaube auch, dass wir mit der aktuellen Mannschaft einen einstelligen Tabellenplatz erreichen können. Das war ja unsere Zielvorgabe. Natürlich wünscht man sich immer, den Kader noch zu verstärken. Aber wir werden nicht die Fehler machen, die der Verein aus der Vergangenheit kennt. Wir werden uns nicht finanziell überheben, um ein oder zwei Spieler zu holen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir den Klassenerhalt in dieser Saison mit der Mannschaft und vor allem mit Heiko Flottmann als Trainer schaffen werden. Dann müssen wir den Blick nach vorne richten. Es laufen im Sommer unheimlich viele Verträge aus. Da müssen wir gucken, dass wir frühzeitig Gespräche führen und in die Planungen einsteigen.

Vor den Siegen gegen Lübeck, Goslar und St. Pauli schien der Kredit vom Trainer aufgebraucht. Sie haben ihm den Rücken gestärkt.

Es ist schon frustrierend, wenn man abends um zehn oder elf Uhr auf dem Handy angerufen und angefeindet wird. Da musste ich mir dann anhören „Mit dem Trainer schafft ihr das nie. Mit der Mannschaft schafft ihr das nie.“ Deshalb habe ich mich bei diesen Diskussionen bewusst hinter Heiko Flottmann gestellt. Ich habe gesagt, wir fangen nicht schon wieder die Trainerdiskussion an. Wir haben mit Heiko Flottmann einen sehr gut ausgebildeten Trainer.

Trotzdem waren die Ergebnisse zu Saisonbeginn alles andere als zufriedenstellend...

Man muss ja auch mal gucken, woran es liegt. Wir haben eine super Vorbereitung gespielt, vielleicht auch eine zu gute. Das ist für die Mannschaft vielleicht nicht gut gewesen. Fußball findet ja auch viel in den Köpfen statt. Wenn du erst einmal da unten drin klebst, ist es umso schwieriger, da rauszukommen. Beim 4:0-Sieg über St. Pauli haben wir eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz gesehen. Nicht in Form von Köpfen, sondern eine ganz andere Körpersprache, Motivation, Spielfreude und Dialog untereinander. Da sieht man mal, wie viel im Kopf stattfindet. Bei meiner Ansprache an die Mannschaft habe ich den Spielern auch versucht klarzumachen, für welchen Traditionsverein sie spielen. Wir haben in den vergangenen Jahren viel bewegt. Andere Traditionsclub haben hingegen Insolvenz angemeldet. Der VfB Lübeck ist das jüngste Beispiel.

Die Tradition ist eben das eine, das umsichtige wirtschaftliche Handeln in der Gegenwart das andere...

Eins ist klar: Für Tradition kann man sich nichts kaufen. Natürlich ist es unser Wunsch auch mal aus dieser 4. Liga rauszukommen und über das Thema 3. Liga nachzudenken. Aber wenn wir Ziele angehen wollen, ist das eine Aufgabe der Region. Wenn du höher spielen willst, brauchst du auch den Etat dafür. Das haben wir als Vorstand nicht zu bestimmen. Sicherlich haben wir einige Sponsoren dazugewonnen, auf der anderen Seite fehlen uns aber in dieser Saison im Vergleich zum Vorjahr 100000 Euro Fernsehgelder. Das ist bei einem Etat von rund 1 Million Euro für die Regionalligamannschaft schon ein großer Brocken.

War der Verein nach dem Aufstieg von der Oberliga in die Regionalliga zu blauäugig, als er gesagt hat: Jetzt greifen wir die 3. Liga an.

Eins muss man ja ehrlicherweise sagen. Wir haben nie gesagt, dass wir jetzt in die 3. Liga aufsteigen wollen. Wir haben gesagt, wir gucken mal, wie wir in der Regionalliga mitspielen können, um dann vielleicht in drei oder vier Jahren den Aufstieg zu schaffen. Ob das aus heutiger Sicht – anderthalb Jahre später – noch realistisch ist, das weiß ich nicht. Aber das ist immer noch eine Vision. Davon ist es aber nicht abhängig. Es geht darum, den Gesamtverein auf Kurs zu halten und finanziell solide zu bleiben. Wir sind seit vier Jahren ein Verein, der pünktlich Gehälter zahlt und keine Schulden hat. Diesen Anspruch haben wir. Das ist wie in einem Unternehmen. Wie soll ich von meinen Mitarbeitern Höchstleistungen erwarten, wenn die nicht wissen, ob sie am Monatsende ihren Lohn bekommen oder nicht.

Mit Blick auf den engen finanziellen Spielraum kommen einige auf die Idee, dass Geld bei den Zweitligafrauen einzusparen.

Das ist totaler Blödsinn. Die Frauen haben einen ganz eingeschränkten Etat. Und wenn man sieht, was sie dafür leisten, das ist schon beachtlich. Das gehört aber auch zu unserem Konzept des Gesamtvereins. Viele Dinge hätten wir nicht hinbekommen, wenn wir die Frauen nicht gehabt hätten. Wesentliche Beispiele sind der Kunstrasenplatz und das Jugendleistungszentrum. Viele Großvereine spielen ja auch mit einer Frauenmannschaft. Und bei denen sind wir bekannt. Das ist ganz wichtig für uns. Außerdem ist der Mädchen- und Frauenbereich ein Imageträger. Wir haben jetzt mit Rieke Dieckmann nach Sarah Schulte und Katharina Hackmann die dritte Junioren-Nationalspielerin hervorgebracht. Wo gibt es so etwas im Emsland sonst?

Die Frauen sind Tabellenführer in der 2. Bundesliga. Am Sonntag kommt der FC Bayern München zum DFB-Pokalspiel. Die tun dem SV Meppen richtig gut, oder?

Ich hoffe nur, dass die Zuschauer in der Region das auch akzeptieren. Die Frauen haben wirklich verdient, vor einer größeren Kulisse zu spielen. Es wäre ein Riesenerfolg, wenn sie mal vor einer vierstelligen Kulisse spielen dürften. Ich finde, was die Mädchen für ein Engagement an den Tag legen, ist schon enorm. Da muss man auch Maria Reisinger und ihrem Trainerteam Riesenrespekt zollen.

Welche Bedeutung hat denn das Jugendleistungszentrum für den Herrenbereich?

Heiko Flottmann setzt mit seiner Erfahrung im Jugendbereich wichtige Impulse in Richtung Jugendleistungszentrum. Es gibt einen guten Austausch zwischen Sebastian Röttger, dem Leiter des Jugendleistungszentrums, und Heiko Flottmann. Die treffen sich regelmäßig. Es finden einmal im Monat Fördertrainings statt, wo Talente aus der U19 und der U23 unter Heiko Flottmann gemeinsam mit Spielern aus dem Regionalligakader trainieren. Das ist ja eine Riesenmotivation für ein Talent, wenn er mal unter dem Trainer der ersten Mannschaft trainieren kann. Wir werden in dieser Region nie den Riesenetat haben. Deshalb müssen wir uns auf junge Talente konzentrieren. Ein Jugendleistungszentrum braucht drei oder vier Jahre, bis es richtig funktioniert. Aber unsere Jugendteams sind ja schon gut unterwegs. Auch bei unserer U 19 ist endlich der Knoten geplatzt.

Blicken wir zum Abschluss aber noch einmal zurück in die Vergangenheit. Noch bis zum Samstag wählen die Leser unserer Zeitung ja die Jahrhundert-Elf des SV Meppen. Wer sind denn ihre Kandidaten?

Die verrate ich erst, wenn die Elf schon steht. Sonst würden alle nur noch das wählen, was ich meine, weil die denken, ich habe so viel Ahnung (lacht). Ich habe natürlich meine Vorstellungen, aber ich will niemandem vorgreifen. Da hat auch jeder seine eigene Sichtweise. Wenn ich darüber nachdenke, wann meine Gedanken beim SV Meppen wirklich gegriffen haben, war das so 1976–77. Hier kann ich mich an ein gewisses Spiel erinnern. Was davor war, das kenne ich nicht und kann es kaum beurteilen. Aber aus den 35 Jahren, die ich überblicke, gibt es einige, die ich mir gut in der Jahrhundertelf vorstellen könnte.

Was war denn so Ihr prägendstes SV-Meppen-Erlebnis?

Da gibt es noch ein Bild bei der Meppener Tagespost, wo ich mit Diego Maradona zusammen auf den Platz gelaufen bin. Und jeder hat sich gefragt, wer ist das neben Andreas (lacht). Ich bin mit meiner Pocketkamera neben Maradona hergelaufen und habe ihn fotografiert. Das war schon ein Riesenerlebnis. Damals war ich 13 Jahre alt. Oder wenn man den Aufstieg 1987 sieht. Was war hier los?! Das war schon eine ganz tolle Zeit. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich mich dazu entschieden habe, mich für den Verein zu engagieren. Und es ist mir eine große Ehre, den Verein als Vorsitzender in die nächsten 100 Jahre zu führen.