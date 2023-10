Beide Verein melden, dass es keine Tickets mehr für das emsländische Duell gibt. Die Meppener hatten für den Gästeblock ein Kontingent von 365 Karten erhalten, welches innerhalb weniger Stunden vergriffen war. Wie Spelles Geschäftsführer Karsten Pöppe bestätigt, gibt es nach wie vor Nachfragen nach Karten. „Aber jetzt sind alle 3700 Karten weg“, so Pöppe am Montag.

Ex-Meppen-Coach Middendorp kommt zum Derby

Spekuliert wird, dass neben dem ehemaligen Meppen-Coach Ernst Middendorp etwa 2000-SVM-Fans in Spelle dabei sein werden. Viele sollen sich aufgrund des dreistelligen Kontingents für Gästefans in der Geschäftsstelle der Speller Tickets besorgt haben.

3646 Besucher im Sommer beim Schalke-Spiel

Damit wird das Getränke Hoffmann Stadion in Spelle zum ersten Mal in einem Pflichtspiel ausverkauft sein. Bislang war das zweimal bei Freundschaftsspielen der Fall: Zuletzt am 1. Juli dieses Jahres, als Spelle in der Saisonvorbereitung gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 spielte und mit 0:3 verlor . 3646 Fans waren dabei. Damals, meint Pöppe, sei die Nachfrage sogar noch größer gewesen als jetzt für das Derby.

4046 Zuschauer beim Test Spelle gegen Gladbach