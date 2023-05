Szene aus dem Hinspiel: Zweikampf zwischen Osnabrücks Erik Engelhardt und Meppens Max Dombrowka Foto: www.imago-images.de up-down up-down Fünf Siege ohne Gegentor Derby gegen SV Meppen: Jüngste Bilanz spricht klar für VfL Osnabrück Von Benjamin Kraus | 12.05.2023, 03:13 Uhr

VfL Osnabrück gegen den SV Meppen: Das große Derby in Nordwestdeutschland ist reich an Legenden, Anekdoten und Kuriositäten. Ein Blick in die jüngste Geschichte verrät: Der VfL ist statistisch gesehen klarer Favorit - aber auch der SVM hat vor nicht allzu langer Zeit die Bremer Brücke erobert...