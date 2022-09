Nick Woltemade (links) spielte für Werder Bremen schon in der 1. Bundesliga. Jetzt wurde er von der SV Elversberg ausgeliehen. Foto: imago images/Team 2 up-down up-down Top-Scorer treffen aufeinander Meppens Trainer vor Elversberg-Spiel: Waren auch an Woltemade dran Von Sven Stahmann | 02.09.2022, 17:00 Uhr

Der SV Meppen empfängt am Sonntag um 13 Uhr das Überraschungsteam der 3. Liga: Aufsteiger SV Elversberg hat schon 17 Tore geschossen. Vor dem Spiel verrät Meppens Coach Stefan Krämer, wie er gegen die Offensivpower ankommen will und wer es in den Kader schafft.