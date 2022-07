Die Mannschaft des VfB Oldenburg konnte nach der vergangenen Spielzeit den Aufstieg in die 3. Liga feiern. FOTO: imago/Matthias Koch up-down up-down Nächster Gegner des SV Meppen VfB Oldenburg: Ohne Druck und mit viel Ehrgeiz zurück im Profigeschäft Von Sven Stahmann | 22.07.2022, 15:10 Uhr

Nach 25 Jahren ist der VfB Oldenburg zurück im Profifußball. Mit einigen erfahrenen Neuzugängen und einem ambitionierten Trainer will der Traditionsverein nicht nur ein Jahr in der 3. Liga spielen. Wir stellen den ersten Gegner des SV Meppen in der neuen Drittligasaison vor.