Von 2016 bis 2020 Spieler beim SV Meppen: David Vrzogic. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Vier Veränderungen bei Emsländern Das sind beim Budenzauber Emsland die Neuen im SV-Meppen-Kader Von Dieter Kremer | 03.11.2022, 11:17 Uhr

Der SV Meppen geht das Unternehmen Titelverteidigung beim Budenzauber Emsland mit einem veränderten Kader an. Bei der 9. Auflage am 19. November in Lingen wird ein Ex-Profi dabei sein.