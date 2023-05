Ausgerechnet im Derby beim VfL Osnabrück: Luka Tankulic gab für den SV Meppen endlich sein Comeback. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down „Für mich war das ein Riesenspiel“ Das sagt Luka Tankulic vom SV Meppen über sein Comeback im Derby Von Sven Stahmann | 15.05.2023, 12:17 Uhr

Der Kapitän ist endlich zurück: Luka Tankulic bestritt im Derby beim VfL Osnabrück (2:2) sein erstes Spiel für den SV Meppen in dieser Saison – und das gleich von Beginn an. Was der 31-Jährige und sein Coach Ernst Middendorp zu dem Comeback sagen.