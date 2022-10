Meppens Lisa-Marie Weiss erzielte das 1:0 gegen Bayer Leverkusen und wurde anschließend gefeiert. Foto: IMAGO/foto2press/Mirko Kappes up-down up-down „Besondere Situation“ Bundesliga-Frauen des SVM treffen auf Ex-Co-Trainer Middeke Von Sven Stahmann | 20.10.2022, 12:04 Uhr

Die Frauen des SV Meppen wollen in der Fußball-Bundesliga nach dem Erfolgserlebnis in Leverkusen direkt nachlegen. Am Freitagabend um 19.15 Uhr ist das neue Tabellenschlusslicht aus Potsdam zu Gast – inklusive eines emsländischen Trainers, den SVM-Coach Roger Müller bestens kennt.