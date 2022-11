Budenzauber 2022 in der Emslandarena in Lingen: Hier werden sie spielen, die Legenden des SV Meppen, VfL Osnabrück, Arminia Bielefeld, Union Berlin und St. Pauli. Foto: Picturepower / Scholz up-down up-down Samstag, 19. November 2022 Budenzauber 2022 live: Mit SV Meppen, VfL Osnabrück, ... Von Dieter Kremer | 18.11.2022, 09:06 Uhr

Beim Budenzauber 2022 in der Emslandarena in Lingen treten Legenden gegeneinander an. Mit dabei am 19. November 2022 sind der SV Meppen, VfL Osnabrück, Arminia Bielefeld, Union Berlin und St. Pauli. Wir tickern hier ab 12.45 Uhr live.