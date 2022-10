Der SV Meppen trifft am Samstag auf die U 23 von Borussia Dortmund. Foto: IMAGO/Nico Herbertz up-down up-down Nächster Gegner des SV Meppen Die U 23 von Borussia Dortmund sucht den Weg aus dem Tabellenkeller Von Sven Stahmann | 21.10.2022, 11:45 Uhr

Am Samstag trifft der SV Meppen in der 3. Liga auf die U 23 von Borussia Dortmund, für die es in dieser Saison noch nicht so läuft. Dennoch hat der BVB einen Punkt mehr gesammelt als die Emsländer. Wir stellen den kommenden Meppener Gegner vor.