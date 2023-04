Bereits im November 2021 traf der Ex-Meppener Ted Tattermusch im Dress seiner neuen Mannschaft Borussia Dortmund II auf die ehemaligen Team-Kollegen aus dem Emsland, am Samstag gibt´s ein Wiedersehen. Foto: Werner Scholz/Picturepower up-down up-down Das ist der nächste Gegner des SV Meppen Dortmund II setzte zuletzt klare Ausrufezeichen im Abstiegskampf Von Julian Ahrens | 14.04.2023, 12:00 Uhr

2000 Fans begleiteten den SV Meppen in der Vorsaison, als das Team in der 3. Liga bei Borussia Dortmund II antrat. Wie groß fällt die Unterstützung am Samstag (14 Uhr) im Stadion Rote Erde aus? Das ist der Gegnercheck.