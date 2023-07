Bleiben die Testspieler Dionis Ramaj und Jonathan Wensing (von links) beim SV Meppen? Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down SVM schließt Trainingsblock ab Bleiben die Testspieler Wensing und Ramaj beim SV Meppen? Von Christoph Schillingmann | 14.07.2023, 14:00 Uhr

Es ist geschafft, für‘s erste jedenfalls: Die Spieler des in die Fußball-Regionalliga Nord abgestiegenen SV Meppen haben den ersten Trainingsblock der Sommervorbereitung am Freitagvormittag hinter sich gebracht. So sieht der weitere SVM-Plan in Sachen Training und Transfers aus.