Der nächste SVM-Gegner Bayreuth: Ex-Meppener rechtzeitig zum Kellerduell wieder dabei Von Julian Ahrens | 29.03.2023, 10:21 Uhr

In Bayreuth wartet auf den SV Meppen am Freitag im Kellerduell ein direkter Konkurrent, dem zuletzt einen Überraschungs-Erfolg in Dresden gelang. Zudem kommt es zum Wiedersehen mit einem Ex-Meppener, dessen Abschied nicht wirklich rund lief. Der Gegnercheck.