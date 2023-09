Auftakt in Herzlake B-Juniorinnen des SV Meppen starten gegen Eimsbüttel in neue Saison Von Christoph Schillingmann | 08.09.2023, 13:28 Uhr Trainiert in dieser Saison die B-Juniorinnen des SV Meppen: Ralf Spanier. Foto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down

Die B-Juniorinnen des SV Meppen starten mit einem Heimspiel in die neue Saison. In Herzlake trifft die Mannschaft von SVM-Trainer Ralf Spanier auf den Eimsbütteler TV aus Hamburg. Anstoß ist am Samstag, 9. September 2023, um 14 Uhr im Hasetalstadion.