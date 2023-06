Am Mittwoch wird der NFV-Pokal ausgelost. Foto: Picturepower up-down up-down Nur sieben Teams im Wettbewerb Auslosung NFV-Pokal: SV Meppen und SC Spelle-Venhaus im Lostopf Von Dieter Kremer | 27.06.2023, 08:47 Uhr

Kurzer Weg in den DFB-Pokal: Mit dem SV Meppen oder dem SC Spelle-Venhaus kann es ein Verein aus dem Emsland in der neuen Saison schaffen. Am Mittwoch wird der NFV-Pokal ausgelost.