Das Urteil der Platzkommission am frühen Samstagnachmittag war klar: „Neuerliche Schneefälle und frostige Temperaturen machen den Platz in der MEP-Arena unbespielbar.“ Dabei hatten die Verantwortlichen am Freitag noch gehofft, dass auch das zweite Regionalliga-Punktspiel in diesem Jahr ausgetragen werden könne.

Die Meppener Mannschaft hatte am Vormittag noch trainiert. Coach Heiko Flottmann begrüßte 20 Akteure. Nach der Absage disponierte er sofort um. Jetzt machen die Spieler am Sonntag und Montag frei. „Es ist nie schön, wenn ein Spiel kurzfristig ausfallen muss“, sagte Flottmann. „Aber um diese Jahreszeit muss man immer damit rechnen.“

Der SVM beginnt am Dienstag mit den Vorbereitungen auf das nächste Duell beim VfR Neumünster. Wann die Partie gegen Havelse nachgeholt wird, bleibt offen. Das Heimspiel gegen Weiche Flensburg dürfte am Ostermontag um 14 Uhr in der MEP-Arena ausgetragen werden.

Wegen anhaltender Schneefälle wurde am Samstag auch das für Sonntag vorgesehene Testspiel zwischen dem Landesligisten SC Spelle-Venhaus und dem Oberligisten SV Holthausen/Biene abgesagt. „Wir konnten den Platz nicht räumen“, erklärte Spelles Fußballobmann Jürgen Wesenberg.

