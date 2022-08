Alo Weusthof kennt drei der aktuellen Bundesliga-Trainer genauer. FOTO: Dieter Kremer up-down up-down „Haben alle unfassbare Qualität“ Ex-Meppen-Coach Weusthof hat drei aktuelle Bundesliga-Trainer trainiert Von Sven Stahmann | 05.08.2022, 14:30 Uhr

Der ehemalige Trainer des SV Meppen und von BW Papenburg, Alo Weusthof, hat in Meppen und Cloppenburg drei der aktuellen Bundesliga-Trainer trainiert. Uns erzählt er, was das für Typen sind und wie er ihre Chancen in der kommenden Spielzeit einschätzt.