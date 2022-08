Die Eckfahnen am Aktionsspieltag Klimaschutz: Warming Stripes anstelle von SV Meppen. FOTO: Picturepower/Scholz up-down up-down Aufmerksamkeit für Klimaerwärmung Aktionsspieltag Klimaschutz: „Warming Stripes“ in der Hänsch-Arena Von Sven Stahmann | 21.08.2022, 19:23 Uhr

Die Drittligisten machen am Aktionsspieltag Klimaschutz gemeinsam mit dem DFB auf die Klimakrise aufmerksam. Wo man das am Sonntag in der Meppener Hänsch-Arena mitbekam und was SVM-Geschäftsführer Ronald Maul dazu sagt.