Jetzt auf Play klicken und „Rasenschnack“ hören!

Ohne ihn geht nichts beim SV Meppen. Er ist der wichtigste Mann, da er die sportliche Verantwortung trägt: Adrian Alipour. Der Nachfolger von Ernst Middendorp gewährt in der zweiten Folge des Podcasts interessante Einblicke in seine Arbeit und sein Innenleben.

Macht Adrian Alipour die Spieler besser?

Wir klären die Frage: Ist Adrian Alipour als Coach ein Bessermacher? Was dürfen sich Spieler bei dem 44-Jährigen erlauben und was nicht? Wie erlebte er die Mannschaft nach dem Middendorp-Beben? Mit Emslandsportredakteur Dieter Kremer redet der gebürtige Dortmunder, der auch Fanfragen beantwortet, über die Dreierkette, die vakante Position des Sportlichen Leiters und mögliche Verstärkungen. Alipour erklärt, wieso er das letzte Drittliga-Heimspiel gegen Dynamo Dresden im Fanblock verfolgte. Der Coach wagt ebenfalls einen Ausblick, wohin das Schiff des SV Meppen in den nächsten Wochen und Monaten steuert.

Im VIP-Tower des SV Meppen fand das Gespräch statt. Foto: Lars Schröer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Podcast Rasenschnack erscheint alle 14 Tage donnerstags

In diesem Podcast treffen sich die zwei Emslandsportredakteure Dieter Kremer und Christoph Schillingmann alle 14 Tage donnerstags auf einen Schnack mit dem aktuellen Meppener Kader, dem Trainer-Team, Ex-Spielern oder anderen Wegbegleitern des Vereins. Mal privat, mal witzig. Immer informativ und unterhaltsam.

SVM-Fans können sich mit Fragen am Podcast beteiligen

Dieser kostenloser Podcast ist für die Fans des SV Meppen gedacht. Sie können sich mit Fragen daran beteiligen. Wie das funktioniert? Den Gast unserer nächsten Folge kündigen wir einige Tage im Voraus auf unseren Social-Media-Kanälen an. Wenn Sie eine Frage an unseren Gast haben, schreiben Sie einfach eine Mail an emslandsport@noz.de! Auch Feedback zum Podcast können Sie gerne an diese Adresse richten.