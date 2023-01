Löwen-Coach Michael Köllner und Stefan Krämer treffen sich nicht am 11. Februar in Meppen. Foto: Picturepower up-down up-down Karussell dreht sich am Deadline Day Trainerbeben in der 3. Liga: Drei Meppen-Rivalen ziehen Schlussstrich Von Dieter Kremer | 31.01.2023, 12:23 Uhr

Das Trainerkarussell in der 3. Liga dreht sich kräftig und schnell: Während der SV Meppen trotz sportlicher Krise an Stefan Krämer festhält, mussten drei Coaches am Deadline Day gehen.