Meppens Routiniers Erik Domaschke (l.) und Steffen Puttkammer. Foto: Picturepower up-down up-down Hoffnung bei den Fans noch da Netzreaktion zum Drittligaspiel des SV Meppen gegen SC Freiburg II Von Dieter Kremer | 23.01.2023, 10:23 Uhr

Blöde Fehler, wie immer - auf diesen Nenner bringen die Fans des SV Meppen den jüngsten Auftritt gegen den SC Freiburg II. Nun müssen aus ihrer Sicht Siege gegen Oldenburg und in Zwickau her. So reagieren die Anhänger im Netz nach der 1:2-Niederlage.