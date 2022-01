Meppen. Auf dem Platz muss Mittelfeldspieler Thilo Leugers schon länger verletzt passen. Aber daneben ist der Mannschaftskapitän des SV Meppen gefragt, auch bei den Medien.

Am Samstag war der 31-Jährige Studiogast und Gesprächspartner beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) in der Sendung Sportclub live, in dem das Spiel des SVM beim 1. FC Kaiserslautern übertragen wurde. Keine leichte Aufgabe für den Fußballer bei einer 0:4-Niederlage. Doch Leugers meisterte sie bei seinem dritten Einsatz im Rahmen dieser Sendung wieder einmal souverän. Auch wenn es natürlich wenig Spaß gemacht habe, das zu kommentieren. Leichter fällt es, wenn es läuft.



"Fast die einzige Sache, die ich gerade machen kann"

Anfang der vergangenen Woche kam die Anfrage des NDR von Redaktionsleiter Wilfried Hark. Leugers sagte zu. „Es ist fast die einzige Sache, die ich gerade machen kann. Es ist interessant, ein Spiel im Studio zu erleben. Aber ich würde lieber auf den Platz gehen.“ Interviews zu geben, egal für welche unterschiedlichen Medien, gehört für ihn zum Fußballerleben dazu. Sein letztes Punktspiel hat er am 31. Oktober 2020 in Dresden bestritten. Danach folgten Fersenverletzung und Kreuzbandriss. Ein Comeback-Termin ist aktuell noch nicht in Sicht.

Gespräche vor der Sendung

Eine Stunde vor der Sendung traf Leugers am Samstag beim NDR in Hamburg ein. Er sprach vor Sendebeginn mit Hark über die Vorstellungen der Redaktion, mit Kommentator Jan Neumann über die eigene Mannschaft, deren Spiel und den Gegner sowie mit Moderatorin Sina Braun über den Ablauf.

"Kurze Maske am Platz, dann geht es los"

„Kurze Maske am Platz, dann geht es los“, beschreibt Leugers, der im Fernsehen nur mit Braun am Studiotisch zu sehen war. Die Partie verfolgten sie sitzend vor einem kleinen Turm mit drei Bildschirmen. „Man unterhält sich über das Spiel, zwischendurch wird man zuschaltet. Das wird angesagt.“ Mit Neumann sprach Leugers über Szenen im Spiel und gab Analysen. Darüber hinaus wurde im Studio über die Szenen geredet, die in der Pause und nach dem Schlusspfiff gezeigt werden sollten. Der Spieler wurde a

Defizite klar angesprochen

Braun stellte Leugers die Frage nach der Partie mit den meisten Zweitligatoren und dem genauen Ergebnis (Kaiserslautern gegen den SVM 7:6 in der Saison 1996/97), die er exakt beantwortete. Weitere Themen waren seine Verletzung und natürlich das aktuelle Spiel. Auf direkte Kritik an den Mitspielern verzichtete der Emsländer. „Das gehört sich nicht“, müsse intern bleiben. Aber Defizite sprach er deutlich an. „Mir fehlen ein bisschen die eigenen Torchancen.“ Vor dem 0:1 sei der Rückraum nicht wirklich besetzt gewesen. „Wir hatten keine guten Ballbesitzphasen.“

Einwechslung von Sukuta-Pasu vorhergesagt

Recht behielt Leugers mit seiner Annahme, dass Trainer Rico Schmitt nach der Pause personell reagieren würde. Mit Ritchy Sukuta-Pasu habe der SVM „einen Stürmer, der das Spiel anders interpretiert“. Dabei verwies der Fußballer auch auf die Comeback-Qualitäten der Blau-Weißen. Doch davon war auf dem traditionsreichen Betzenberg wenig zu sehen.

Kaum Zeit zum Nachdenken

Dass bei einer Livesendung kaum Zeit bleibt, über Antworten nachzudenken störte den Emsländer nicht. „Man antwortet, wie es im Kopf kommt.“ Das falle leicht, weil es um seinen Beruf gehe. „Den macht man gern, man kennt sich aus.“