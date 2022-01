Meppen. Nach Corona-Infektion möglichst schnell wieder auf dem Platz stehen – dieses Ziel verfolgen auch die Profifußballer des SV Meppen. Klar ist: In Corona-Zeiten stellt nicht nur Trainer Rico Schmitt die Mannschaft auf.

Mit Blick auf die Herzmuskelentzündung von Bayern Münchens Spieler Alphonso Davies: Wie schwierig ist es, das richtige Maß zu finden bei den Einsatzzeiten der Spieler nach deren Corona-Infektion. Welche Rolle spielen gerade in dieser Zeit die Ärzte?

Meppens Trainer muss abwägen

Schmitt antwortete nach dem 0:4 in Kaiserslautern auf diese Fragen: „Es ist immer eine schwierige Entscheidung“, gestand Meppens Trainer. Die Jungs hätten ihre Tests gemacht und wenn das Go komme, dann sei es immer auch eine Abwägungssache, ergänzt Schmitt. „Das hat man heute ja auch gesehen. Tanku zum Beispiel, Mo Faßbender, Richy (Sukuta-Pasu, Anm. der Red.).“

Meppens Kapitän Luka Tankulic stand auf dem Betzenberg etwas überraschend in der Startelf, obwohl er ebenso wie Morgan Faßbender erst zwei Tage vorher ins Training eingestiegen war. Faßbender wurde in der 63. Minute eingewechselt, während Tankulic nach 70 Minuten vom Platz geholt wurde. Das Duo hatte nahezu die komplette Wintervorbereitung verpasst. Zu Trainingsbeginn am 4. Januar hatte der SV Meppen vier positive Corona-Fälle vermeldet, ohne allerdings Namen zu nennen.

Picturepower/Scholz

Dass nach überstandener Corona-Infektion ein Restrisiko bleibt, räumt Schmitt ein. „Du kannst nie 100 Prozent ganz sicher sein. Wir hoffen und drücken die Daumen, dass es für uns oder für alle immer noch ein ausgewogenes Verhältnis ist.“

Ärzte tun alles für die Spieler

Schmitts Trainerkollege vom FCK glaubt, dass die Vereine zum Schutz der Gesundheit der Spieler die richtigen Maßnahmen getroffen haben: „Wir haben da ein Protokoll, wie wir damit umgehen", so Marco Antwerpen, dessen Team fünf Corona-Fälle hatte. "Wir haben ausgezeichnete Ärzte, die die Jungs durchchecken. Da wird alles dafür getan.“

Am Falle von Davies sehe man auch, dass es herausgefunden werde, betont Lauterns Chefcoach. „Davies hat ja jetzt nicht gespielt, sondern er ist ja vorsorglich schon mal rausgenommen worden. Und so gehen wir auch mit jeder Situation um. Die Jungs werden komplett durchgecheckt. Und erst dann geht es dann wieder auf den Trainingsplatz.“

Anzeige Anzeige

Picturepower/Scholz

Vor einem Zwiespalt stehen die Profifußballvereine – auch der SV Meppen. Einerseits tragen sie die Verantwortung für die Gesundheit der Spieler. Auf der anderen Seite streben sie nach sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg. Hoffen, dass mit Corona infizierte Spieler möglichst schnell wieder einsetzbar sind.

Corona-Fälle häufen sich

In der 3. Liga häufen sich die positiven Corona-Fälle. Wie wichtig der medizinische Bereich ist, verdeutlicht ein Blick auf das Funktionsteam des SV Meppen. Bei den Heimspielen sitzt Orthopäde und Unfallchirurg Sebastian Gierets als Mannschaftsarzt auf der Bank. Daneben sind weitere Mediziner beim SVM tätig: Dr. Stefan Eilermann (Facharzt für Innere Medizin), Dr. Jan Sievert (Facharzt für Allgemeinmedizin und Chirotherapeut) und Dr. Florian Wiegelmann (Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie Sportmedizin).

Alphonso Davies hatte vergangenen Freitag durch seine Herzmuskelentzündung nach Corona-Infektionen Schlagzeilen gemacht. Der 21-Jährige fällt auf unbestimmte Zeit aus. „Das ist ein Thema, womit nicht zu spaßen ist. Er muss jetzt schauen, dass er sich um seine Gesundheit kümmert. Bei sowas muss man wirklich aufpassen. Das dürfen wir nicht unterschätzen", sagt Teamkollege Thomas Müller bei "Bild".

imago images/AFLOSPORT

Wie die Deutsche Herzstiftung erklärt, kann eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 auch das Herz angreifen und in einigen Fällen womöglich zu einer Herzmuskelentzündung führen. Dabei befallen Erreger das Muskelgewebe des Herzens. Oft kann die körpereigene Immunabwehr diesem Prozess entgegenwirken und eine Ausheilung erreichen. Verlauf und Prognose der Herzmuskelentzündung sind schwer vorherzusagen.

Typische Symptome einer Herzmuskelentzündung sind Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Abgeschlagenheit sowie Schmerzen hinter dem Brustbein, Schwindel und Wassereinlagerungen in den Beinen.

Bei unkomplizierten oder asymptomatischen Verläufen wird häufig keine spezielle Therapie eingesetzt. In allen Fällen ist jedoch absolute Schonung das oberste Gebot.