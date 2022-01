Meppen. Der SV Meppen hat zum Jahresauftakt ein 0:4 beim 1. FC Kaiserslautern zu verkraften. Die Meinungen bei den Netzreaktionen der SVM-Fans gehen weit auseinander.

"Echt lächerlich, wie ihr euch in Auswärtsspielen völlig ohne Gegenwehr bei höher platzierten Teams abschlachten lasst... 0:5 in Mannheim, 0:5 in Braunschweig und jetzt wieder so eine Pleite auf dem Betzenberg, wieso schickt ihr die Punkte nicht gleich mit der Post? Spart Reisekosten...", schrieb Ronnie Veldhuis auf der Facebookseite des SV Meppen.

Doch nicht alle Anhänger des emsländischen Drittligisten waren so aufgebracht. Viele besannen sich auf die starken Leistungen in der Hinrunde. Immerhin stehe der SVM vorerst auf einem sehr guten 4. Platz. "Aufstehen und Mund ab putzen! Glaube, dass es der richtige Weckruf zum richtigen Zeitpunkt ist, die Saison ist lang, nur Magdeburg steht meiner Meinung fest als Aufsteiger", erklärte Carsten Brockhoff auf der Facebookseite "Dein SV Meppen". "Der Rest der Saison wird spannend, ansonsten haben wir die Erwartungen schon übertroffen. Nichtaufstieg wäre kein Beinbruch." Auch Carsten Drews konnte die hohe Niederlage nicht die Laune verderben. "Kleiner Schönheitsfehler, die nächsten sieben Spiele gewinnen wir wieder", so Drews auf der Facebookseite des SV Meppen.

Auch Bianca Engeler warf den Blick bei "Dein SV Meppen" bereits in die Zukunft: "Völlig verdient, auch wenn das Debakel durch eine Ecke eingeleitet wurde, die keine war. Heute überrollt worden, dafür folgen wie in vergangenen Tagen wieder drei Siege... was wollen wir mehr. Einfach weiter Ruhe bewahren."

Die Liste der Fehler im Spiel des SVM bei den Roten Teufel war lang, auch wenn die Truppe von Trainer Rico Schmitt nach dem frühen 0:2 über weite Strecken Paroli bieten konnte. Jürgen Heidenfelder hatte einen Mitschuldigen an der Seitenline erkannt. "Das Spiel war praktisch schon nach zehn Minuten gelaufen. Auch wenn Schmitt einen tollen Job macht, das geht für mich teils auf seine Kappe", teilte Heidenfelder mit. "Warum Al-Hazaimeh rein und Evseev raus, obwohl das vorher klappte. Ersterer war 90 Minuten in einer schwachen Truppe der absolute Schwachpunkt und darf auch noch 90 Minuten durchspielen. Muss man als Außenstehender nicht verstehen. Nach Braunschweig kam eine Reaktion, ich hoffe jetzt auch wieder!"

Die Defensivleistung der Meppener war auch "svmmegafan" im SVM-Fanforum ein Dorn im Auge: "Am Schiri lag es nicht. Das war hinten wie in der Kreisliga. Tanku offensichtlich noch nicht fit, Al-Hazaimeh wie er halt spielt (exemplarisch gegen Redondo einmal im "Zweikampf") und Domaschke auch nicht glücklich! Einfach ärgerlich, Spiel ist damit schon ziemlich gelaufen", so "svmmegafan". "Gegen Lautern kann man natürlich verlieren, aber so liegts nicht am guten Gegner sondern an der eigenen Schlafmützigkeit. Sehr ärgerlich!"