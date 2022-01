Meppen. In der vergangenen Woche haben sich die Wege vom SV Meppen und von Serhat Koruk getrennt. Kommt es schon bald zum Wiedersehen?

Mittelstürmer Serhat Koruk hatte angekündigt, dass er schon bald einen neuen Verein bekanntgeben werde. Als heißester Kandidat an der Gerüchtebörse wird der SC Verl gehandelt. Der Club aus dem ostwestfälischen Kreis Gütersloh ist 2020 in die 3. Liga aufgestiegen nach der Relegation gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig.



Verls späte Siegtore

Verl hat am Wochenende durch einen 2:0-Erfolg im Kellerduell gegen die Würzburger Kickers die Abstiegsränge verlassen. Für das Team von Guerino Capretti trafen Kasim Rabihic (90.) und Cyrill Akono (90.+2) vor 430 Zuschauern im Sportpark am Lotter Kreuz. Der SC spielt am Samstag bei Viktoria Köln und erwartet am Mittwoch, 26. Januar, den SV Meppen.

Kontakt zu Preußen Münster

Nach Informationen vom Reviersport war auch Preußen Münster an einer Verpflichtung Koruks interessiert, der im 2021 vom Regionalligaabsteiger zum SVM gekommen ist und in 16 Pflichtspielen einen Treffer erzielte. Doch der Top-Klub der Regionalliga West, bei dem auch der langjährige Meppener Thorben Deters spielt, soll nicht mehr Ziel des gebürtigen Kölners sein. Er wolle in der 3. Liga spielen.

Abschied nach nur sechs Monaten

Koruk war erst 2021 zum SVM gekommen – vom Regionalligaabsteiger SV Bergisch Gladbach, für den er in 39 Punktspielen 20 Tore erzielt hat. Seinen einzigen Treffer für Meppen schoss er beim 4:3-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden. Im Januar verabschiedete er sich nach nur sechs Monaten trotz eines bis 2023 laufenden Vertrags. Für Irritationen sorgte die knappe Meldung des Drittligisten über das Ende der Zusammenarbeit in nur drei Sätzen und ohne die üblichen Dankes-Floskeln. Der Vertrag sei aus persönlichen Gründen ausgelöst worden, hieß es. „Über Details wurde Stillschweigen vereinbart.“ Der Verein hielt sich konsequent daran, der Fußballer führte im Gespräch mit der Emslandsportredaktion sportliche Gründe an.