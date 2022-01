SV Meppen verliert in Lautern: Nach Domaschkes Patzer war das Spiel durch

Da half auch kein Beten mehr: Erik Domaschke musste in Kaiserslautern viermal hinter sich greifen.

Picturepower/Scholz

Kaiserslautern. Mit 4:0 hat sich der 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Meppen durchgesetzt. Die Partie war bereits frühzeitig entschieden.

Wie versteinert lag Meppens Torhüter Erik Domaschke in der 9. Spielminute am Boden. Er konnte nicht fassen, was gerade passiert war. Wenige Augenblicke später schnappte sich der 36-Jährige den Ball und warf ihn, noch immer auf dem Rasen des