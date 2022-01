Geht immer seinen eigenen Weg: Marco Antwerpen.

Picturepower/Scholz

Kaiserslautern. Sechster gegen Dritter: Bereits im ersten Spiel nach der Winterpause will der 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Meppen (Samstag, 14 Uhr) ein Ausrufezeichen im Kampf um den Aufstieg setzen. Der Gegnercheck.

So lief das Hinspiel: Eine Woche nach der 1:3-Auftaktniederlage in Halle verhinderte der SV Meppen einen Fehlstart in der 3. Liga. Gewann mit 1:0 gegen Kaiserslautern. Für Al-Hazaimeh, Egerer und Guder spielten Puttkammer, Koruk und Faßbend