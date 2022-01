Essens Trainer Christian Neidhart mit seinem Ex-Spieler Yannick Osée.

Picturepower/Scholz

Essen. Am Samstag standen sich die Fußballer von Rot-Weiß Essen und SV Meppen in einem Testspiel gegenüber. Einen Tag später haben die Essener Corona-Fälle öffentlich gemacht. Droht den Emsländern neues Ungemach?

Eigentlich wollte RWE am Montag sein Trainingslager in der Türkei beziehen. Doch am Sonntag sagte der Regionalligist den Trip nach Belek, wo Coach Christian Neidhart (von 2013 bis 2020 beim SV Meppen tätig) und Co. das auch b