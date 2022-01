Testspiele in der Corona-Pandemie: Ganz genau hinschauen

Der SV Meppen jubelt nach dem Ausgleich im Test beim FC Groningen.

Meppen. Der SV Meppen hat seinen ersten Test 2022 in den Niederlanden bestritten. Dort herrscht wegen Corona ein Lockdown. Ein Kommentar.

Der SV Meppen spielt in der Corona-Pandemie in einem Hochrisikogebiet. Das ruft ungute Gefühle hervor. Profisportler befinden sich in einer schwierigen Situation, wenn Kontakt-Reduzierung und Homeoffice einen hohen Stellenwert haben.