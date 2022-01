Mike Bähre ist als Trainingsgast beim SV Meppen dabei.

Picturepower/Scholz

Meppen. Nach den vier positiven Corona-Fällen muss der SV Meppen zum Vorbereitungsauftakt auf einige Spieler verzichten, doch mit Mike Bähre wird auch ein altbekanntes Gesicht auf dem Trainingsplatz stehen.

Aktuell befindet sich SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann mit Bähres Agentur in Gesprächen. Ein erneuter Vertrag mit dem SVM scheint in den nächsten Tagen möglich. "Wir haben Mike nie aus den Augen verloren", so Heiner Beckmann am Dienstagvor