Kann der SV Meppen an die starke Hinrunde anknüpfen?

Picturepower/Scholz

Meppen. Es geht wieder los: Am Dienstag startet der SV Meppen mit der Wintervorbereitung auf die restlichen Spiele der Saison 2021/22. Trainer Rico Schmitt erwartet seine Schützlinge um 15 Uhr auf dem Trainingsplatz.

Nachdem am Montag die PCR-Tests bei den Spielern und dem Staff des SVM anstanden, geht es am Dienstag mit dem Training wieder in die Vollen. Die Einheit soll auf dem Trainingsgelände stattfinden. Am Montag waren keine Spieler mehr in Quaran