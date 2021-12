Am Samstag fand in der Hänsch-Arena gegen Halle das letzte Spiel des Jahres statt.

Dieter Kremer

Meppen. Im Kader des Fußball-Drittligisten SV Meppen gibt es einen weiteren Corona-Fall. Ein Spieler ist infiziert, zwei weitere sind ebenfalls in Quarantäne.

Ein geimpfter Spieler sei bereits am Freitagabend positiv getestet und zwei weitere Teamkollegen als Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne geschickt worden, teilte der Verein am Montag mit. Weitere Testungen würden folgen. Seit dem Samsta