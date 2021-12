Geschafft! Luca Tankulic war beim 4:1 des SV Meppen gegen den Halleschen FC an allen Treffern der Emsländer beteiligt.

Meppen . Die Fans sangen mit leuchtenden Augen. Die Szenen unmittelbar nach dem 4:1 (1:0) des SV Meppen gegen den Halleschen FC wirkten wie ein Vorgeschmack auf an Heiligabend.

Die Mannschaft bescherte den 5000 Zuschauern in der Hänsch-Arena und sich selbst den elften Saisonsieg, überwintert in der Spitzengruppe. Ein tolles Geschenk so kurz vor Weihnachten. Wer das vor knapp fünf Monaten beim Saisonstart vorausge