Acht Spieler fallen aus: So will SV Meppen den elften Sieg holen

Fehlt dem SV Meppen im Heimspiel gegen den Halleschen FC: Markus Ballmert ist gesperrt. Wer ersetzt den Dauerbrenner?

Picturepower

Meppen. Das finale Spiel zum Jahresabschluss ist etwas Besonderes: Der SV Meppen erwartet am Samstag um 14 Uhr den Halleschen FC in der Hänsch-Arena.

Am Tag vor dem vierten Advent steht auf dem Weihnachtswunschzettel natürlich ein Dreier. Es wäre der elfte in dieser unglaublichen Saison. Sechs von den bisher zehn hat der SVM in der Hänsch-Arena geholt. Damit ist er nach Ende der Hinrunde