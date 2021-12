Bei den Spielern wurden Abstriche (Symbolfoto) genommen.

imago images/Eibner

Meppen. Aufatmen beim SV Meppen: Nachdem es vor dem Spiel gegen Viktoria Berlin einen positiven Corona-Test gegeben hat, dürfen nun zwei der drei Spieler wieder raus aus der Quarantäne.

Gegenüber der Emslandsportredaktion bestätigte der SV Meppen am Mittwochmittag, dass die beiden Kontaktpersonen des infizierten Spielers nicht mehr in Quarantäne sind. "Sie haben sich am Montag freigetestet. Sie können zurück auf den Platz"