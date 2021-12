Hat großen Anteil am derzeitigen Erfolg des SV Meppen: Torhüter Erik Domaschke.

Picturepower/Scholz

Meppen. Mit 33 Punkten hat der SV Meppen einen neuen Hinrunden-Vereinsrekord in seiner Drittligahistorie aufgestellt. Trainer Rico Schmitt hat das Team in den vergangenen Monaten zum besten SVM entwickelt, den es bisher in der 3. Liga gegeben hat.

Zwar konnte der heute 53-Jährige den sportlichen Abstieg nach der Übernahme im April nicht mehr verhindern, doch nach dem Zwangsabstieg des KFC Uerdingen nutzte Schmitt die Sommerpause, um den Kader nach seinen Vorstellungen zu optimieren.