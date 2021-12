Serhat Koruk droht gegen Viktoria Berlin auszufallen.

Picturepower/Scholz

Meppen. Der SV Meppen will in der 3. Liga nach dem 0:5 bei Eintracht Braunschweig am Sonntag (13 Uhr) gegen Viktoria Berlin wieder in die Spur finden. Gleich hinter mehreren Einsätzen stehen jedoch Fragezeichen.

Ein Blick ins Meppener Lazarett: Zuerst die gute Nachricht: Steffen Puttkammer hat das Mannschaftstraining am Freitag ohne Probleme durchziehen können. "Jetzt müssen wir Samstag und Sonntag nochmal schauen, ob das alles so von der Oberschen