Viktoria Berlin: Zwei Ex-Meppener wollen sich in der 3. Liga etablieren

Alexander Hahn kam im Sommer von RW Essen nach Berlin.

imago images/Matthias Koch

Meppen. Der FC Viktoria Berlin ist in diesem Sommer in der 3. Liga angekommen. Der Deutsche Meister von 1908 und 1911 hat einen fulminanten Saisonstart hingelegt und gleich zwei ehemalige Meppener in seinen Reihen.

Der Trainer: Die älteren Fans des SV Meppen werden Benedetto Muzzicato eventuell noch kennen. Vor 16 Jahren spielte er gemeinsam mit seinem Bruder Fabrizio im Emsland. Nach einem halben Jahr war im Januar 2006 für die beiden die Zeit allerd