Meppens Al-Hazaimeh: Wir dürfen uns nicht so abschlachten lassen

Jeron Al-Hazaimeh (Archivfoto) will die verspätete Anreise nicht als Ausrede gelten lassen.

Picturepower/Scholz

Braunschweig. Zum zweiten Mal in dieser Saison verliert der SV Meppen mit 0:5. Erst in Mannheim, nun bei Eintracht Braunschweig. Meppens Jeron Al-Hazaimeh über die Gründe und was jetzt besser werden muss.

Herr Al-Hazaimeh, wie erklären Sie sich selbst kurz nach dem Abpfiff diesen Auftritt? Gute Frage. Eigentlich kann man den Auftritt nicht erklären. Wir spielen die letzten fünf Spiele so überragend. Kassieren zur Halbzeit dann zwei