Enttäuschung in Braunschweig.

Picturepower/Scholz

Braunschweig. Der Lauf des SV Meppen ist jäh gestoppt worden. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge hat die Mannschaft von Rico Schmitt am Samstag in der 3. Liga bei Eintracht Braunschweig mit 0:5 (0:2) verloren.

„Auswärtssieg“ schallte es kurz vor dem Anpfiff aus dem Block der 500 mitgereisten Meppens-Fans, nachdem es eine Schweigeminute für 54-er-Weltmeister Horst Eckel gegeben hatte. Der ehemalige Lautern-Spieler war am Tag zuvor im Alter von 89