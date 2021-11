SV Meppen träumt noch nicht von der Rückkehr in die 2. Bundesliga

Meppen jubelt, während die anderen Teams enttäuscht sind - dieses Bild gibt es derzeit häufiger.

Picturepower/Scholz

Meppen. Wenn die Fußballer des SV Meppen anknüpfen an ihren derzeitigen Lauf, könnten sie am Saisonende in die 2. Bundesliga aufsteigen. Doch Mannschaft und Trainer bleiben auf dem Teppich. Sie verfolgen einen Plan.

Träumt der SV Meppen aktuell vom Aufstieg? Klares Nein – zumindest wenn man den öffentlichen Aussagen von den Spielern und Trainer Rico Schmitt Glauben schenken kann. „Es ist wirklich gar nicht bei uns im Kopf“, versichert Kapitän Luka Tank