TV-Kommentator Bernd Schmelzer (rechts) und Thomas Hitzelsperger.

imago/MIS

Meppen. Ole Käuper und Max Dombrowka vom SV Meppen an Corona erkrankt? Mit dieser Falschmeldung sorgte die ARD-Sportschau am Samstag für Aufregung. So erklärt Kommentator Bernd Schmelzer seinen Fauxpas.

In der ARD-Sportschau waren am Samstag Ausschnitte vom 3:1-Sieg des SV Meppen bei den Würzburger Kickers gezeigt worden. Dabei stellte Kommentator Bernd Schmelzer (56) vom Bayrischen Rundfunk (BR) die Behauptung auf, dass sow